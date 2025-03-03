На Кубани продают 11,1 тысячи тонн нефтепродуктов из вещдоков за 792,5 млн рублей

В Краснодарском крае выставили на торги более 11,1 тыс. т нефтепродуктов. Цена лота превышает 792,5 млн руб., говорится в карточке на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Нефтепродукты находятся в федеральной собственности. Ответственный хранитель: ООО «ИнвестНефтеТрейд». Товар находится в порту Темрюка. Принимать заявки на участие в аукционе начали 26 февраля, завершение — 4 марта.

Как сказано в поручении на реализацию, межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском краю и республике Адыгея поручило осуществить реализацию имущества, вещественных доказательств по уголовному делу без фактического приема имущества от уполномоченного органа. Продаются нефтепродукты, химические смеси. Начальная цена с учетом НДС составляет 792,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков