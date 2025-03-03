Жителя Кубани осудили за участие в экстремистской организации

Павловский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в участии в экстремистской организации и осудили по ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам суда, фигурант, будучи участником религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которой была ликвидирована по решению Верховного суда РФ, продолжал проводить занятия по изучению религиозных текстов, включая книгу «Священное писание / Перевод нового мира», включенную в Федеральный список экстремистских материалов. Также он привлекал новых сторонников, применяя убеждение, призывы к религиозному единству и психологическое воздействие.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. В суде фигурант вину не признал, указав, что знал о ликвидации организации, но не отказался от своей веры.

Суд признал его виновным в участии в деятельности запрещенного объединения и вовлечении в него новых лиц. Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет на участие в общественных объединениях на 3 года и ограничение свободы на 1 год 8 месяцев. Приговор в силу не вступил.

Вячеслав Рыжков