Вячеслав Гладков: С начала СВО пострадавшие от ВСУ белгородцы получили 6 млрд руб.

С начала спецоперации жители Белгородской области, пострадавшие от действий ВСУ, получили помощь более чем на 6 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом порядка 85 тыс. белгородцев начислены единовременные выплаты.

«С самого начала СВО, когда жители Белгорода, приграничных населенных пунктов столкнулись с бедами и разрушениями, мы системно занимаемся помощью всем пострадавшим. Восстанавливаем поврежденные дома, строим или приобретаем новое жилье взамен полностью разрушенного. И, конечно, стараемся максимально оперативно выплачивать все необходимые меры поддержки»,— сказал господин Гладков.

Сегодня на заседании правительства региона был рассмотрен отчет министра соцзащиты и труда региона Олеси Митякиной о работе по единовременным выплатам в 15, 75 и 150 тыс. руб. жителям, которые утратили имущество из-за действий ВСУ.

«Это те деньги, которые поступили к нам из федерального бюджета, которые так ждут наши жители. Работу будем продолжать и дальше»,— заключил губернатор.

Егор Якимов