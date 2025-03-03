Ростовские таможенники нашли запрещенную литературу на борту турецкого судна

Сотрудники ростовской таможни изъяли экстремистскую литературу, ввезенную турецким торговым судном. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В служебном помещении теплохода нашли труд Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (признана экстремисткой), отпечатанный в Стамбуле в 2022 году. Капитан борта, прибывшего из Деринце, предположил, что книгу случайно оставил один из сюрвейеров, которые контролировали разгрузку в Турции и несколько дней жили на судне.

Проверку сухогруза проводили таможенники совместно с пограничниками ФСБ.

Дмитрий Ковалевский