Пресс алюминиевых профилей для поездов ВСМ построят в Армавире

В Армавире построят завод по производству алюминиевых профилей для корпусов вагонов высокоскоростных поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Армавирской металлургической компании» (АМК) Александра Симакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, предприятие станет крупнейшим в России по объемам прессования алюминия и обеспечит выпуск профилей для сварки корпусов вагонов, разрабатываемых для магистрали Москва — Санкт-Петербург. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд руб., работы по проектированию уже начались.

Корпус вагонов высокоскоростных поездов должен изготавливаться из широких алюминиевых профилей, что является мировым стандартом. В России пока нет прессов, способных выпускать такие комплектующие, производство которых сейчас сосредоточено в Китае.

Проект рассчитывает выйти на объем производства до 20 тыс. тонн алюминиевого профиля в год. Помимо железнодорожного сектора, предприятие планирует поставлять продукцию для строительной и машиностроительной отраслей, а также экспортировать ее в страны Ближнего Востока и Турции, где подобного оборудования нет.

Компания АМК зарегистрирована в Краснодарском крае в 2023 году и входит в ГК «РИАК», специализирующуюся на выпуске алюминиевых профилей.

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург станет первым проектом такого уровня в России. Строительство ключевого участка планируется начать в середине 2025 года, а завершение и запуск движения намечены на 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Вячеслав Рыжков