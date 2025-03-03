Пресс алюминиевых профилей для поездов ВСМ построят в Армавире
В Армавире построят завод по производству алюминиевых профилей для корпусов вагонов высокоскоростных поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Армавирской металлургической компании» (АМК) Александра Симакова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, предприятие станет крупнейшим в России по объемам прессования алюминия и обеспечит выпуск профилей для сварки корпусов вагонов, разрабатываемых для магистрали Москва — Санкт-Петербург. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд руб., работы по проектированию уже начались.
Корпус вагонов высокоскоростных поездов должен изготавливаться из широких алюминиевых профилей, что является мировым стандартом. В России пока нет прессов, способных выпускать такие комплектующие, производство которых сейчас сосредоточено в Китае.
Проект рассчитывает выйти на объем производства до 20 тыс. тонн алюминиевого профиля в год. Помимо железнодорожного сектора, предприятие планирует поставлять продукцию для строительной и машиностроительной отраслей, а также экспортировать ее в страны Ближнего Востока и Турции, где подобного оборудования нет.
Компания АМК зарегистрирована в Краснодарском крае в 2023 году и входит в ГК «РИАК», специализирующуюся на выпуске алюминиевых профилей.
Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург станет первым проектом такого уровня в России. Строительство ключевого участка планируется начать в середине 2025 года, а завершение и запуск движения намечены на 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.