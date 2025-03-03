Стоимость ремонта курских памятников Победе выросла до 200 млн рублей

Общая стоимость ремонта памятников Курской области, посвященных победе в Великой Отечественной войне, без учета мемориала «Памяти павших» в Курске, выросла до 200,6 млн руб. Об этом сообщил врио зампреда облправительства Артем Демидов на оперативном совещании. Ранее работы оценивались в 184,7 млн руб.

На сегодня все муниципалитеты региона, кроме приграничных Большесолдатского и Суджанского районов, сообщили о потребности отремонтировать памятники, посвященные войне. Исключением стал город Курчатов, который отреставрирует мемориалы за собственный счет.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что средства на ремонт памятников «изыщут вне региона», но об алгоритме поиска он сообщит позже.

В начале февраля Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным попросил пересмотреть подход к подготовке к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости.

Фотогалерея Какие объекты в историческом центре Курска нуждаются в реставрации Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дом Ильича (Курская государственная филармония) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дом Ильича (Курская государственная филармония) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Егор Якимов