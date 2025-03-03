Стоимость ремонта курских памятников Победе выросла до 200 млн рублей
Общая стоимость ремонта памятников Курской области, посвященных победе в Великой Отечественной войне, без учета мемориала «Памяти павших» в Курске, выросла до 200,6 млн руб. Об этом сообщил врио зампреда облправительства Артем Демидов на оперативном совещании. Ранее работы оценивались в 184,7 млн руб.
На сегодня все муниципалитеты региона, кроме приграничных Большесолдатского и Суджанского районов, сообщили о потребности отремонтировать памятники, посвященные войне. Исключением стал город Курчатов, который отреставрирует мемориалы за собственный счет.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что средства на ремонт памятников «изыщут вне региона», но об алгоритме поиска он сообщит позже.
В начале февраля Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным попросил пересмотреть подход к подготовке к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости.