По итогам 2024 года Банк России выявил на Кубани 30 компаний-нелегалов

Банк России за 2024 год выявил на территории Краснодарского края 30 организаций с признаками нелегальной деятельности, среди которых 28 нелицензированных кредиторов и две финансовые пирамиды. В сравнении с 2023 годом их число сократилось: тогда было обнаружено 33 «черных кредитора» и четыре пирамиды. Материалы обо всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы, передает пресс-служба Южного ГУ Банка России

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По словам заместителя начальника регулятора Виктории Олейник, одной из распространенных схем остается деятельность псевдоломбардов и комиссионных магазинов, которые выдают займы под залог техники и электроники без соответствующего разрешения регулятора. Она отметила, что клиенты таких организаций не могут рассчитывать на защиту своих прав со стороны Банка России.

Для предотвращения возможных рисков регулятор рекомендует перед заключением договора проверять информацию о финансовой организации в специальном разделе на его сайте.

Вячеслав Рыжков