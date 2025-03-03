Летом на территории Сириуса пройдет фестиваль VK Fest
В Сириусе 21 июня пройдет фестиваль VK Fest. Он также состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно расписанию, фестиваль начнется в Челябинске 14 июня. Позже он пройдет в Сириусе. 29 июня — в Казани, с 5 по 6 июля в Санкт-Петербурге и с 19 по 20 июля в Москве.
Программа и площадки фестиваля станут известны позже. В Сириусе мероприятие проведут в четвертый раз.