За неделю с улиц Краснодара эвакуировали около 360 автомобилей

Почти 360 машин эвакуировали с улиц Краснодара за прошедшую неделю. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В период с 24 февраля по 2 марта эвакуаторы отправили на штрафстоянку 358 автомобилей. Чаще всего нарушения происходили на улицах Красная, Мира, Рашпилевская, Октябрьская, Постовая, Красина, Атарбекова и Бабушкина.

В Краснодаре работу эвакуаторов возобновили с 1 апреля 2024 года. До этого транспортировка машин, владельцы которых нарушают правила стоянки, в городе не осуществлялась с августа 2020 года.

Алина Зорина