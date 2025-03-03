Жительницу Симферополя осудили за убийство сожителя скальпелем

В Симферополе местную жительницу осудили за убийство сожителя с помощью скальпеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В марте 2024 года в одном из частных домов Симферополя во время употребления алкоголя между осужденной и ее сожителем произошла ссора. В ходе конфликта женщина ударила его не меньше 20 раз скальпелем, а потом эмалированной миской и частью отвертки. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Жительница Симферополя признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима.

Алина Зорина