В Сочи 18 сотрудникам предприятий задолжали зарплату на сумму 15,7 млн рублей

Сотрудникам двух предприятий в Сочи задолжали выплату зарплаты на общую сумму 15,7 млн руб. После вмешательства прокуратуры работники получили выплаты, сообщает пресс-служба ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятиях, которые находятся в процессе банкротства. После этого в суд направили два исковых заявления о взыскании денежных средств.

Кроме того, в отношении директора одной из организаций возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Алина Зорина