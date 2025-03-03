Судмедэкспертиза устанавливает обстоятельства гибели водолаза в Анапе

Погибший в Анапе спасатель-водолаз МЧС России Семен Луговой посвятил свою жизнь помощи людям, что определило его профессиональный путь. За 14 лет службы он участвовал в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, разлива серной кислоты в Тихорецке в 2015 году, а также в спасательных операциях в Ставропольском крае и Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Господин Луговой неоднократно привлекался к поисковым работам на водоемах и ликвидации последствий ЧС, в том числе очистке морского дна от нефтепродуктов в Анапе, всегда выполняя поставленные задачи с полной самоотдачей. Водолаз, отметили в ведомстве, совершил сотни погружений и спас десятки жизней. Коллеги отмечают его преданность профессии, высокую ответственность и стремление сделать больше, чем требовалось. В коллективе его запомнили как жизнерадостного человека, способного поддерживать товарищей даже в сложных ситуациях.

«Для нас это невосполнимая утрата, которая останется на всю жизнь вместе с нами, Семен неоднократно проявлял в работе только лучшие свои качества, его бесценный вклад за годы работы в дело спасения навсегда останется в памяти спасенных людей, которым он помог», — отметил начальник ЮРПСО МЧС России Андрей Пазынич.

В МЧС также уточнили, что обстоятельства гибели водолаза сейчас устанавливает судмедэкспертиза.

Вячеслав Рыжков