Промпроизводство в Ростовской области выросло на 9,3%

Промышленное производство в Ростовской области в январе 2025 года выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший вклад в рост внесла обрабатывающая промышленность — показатель увеличился на 12,7%. В транспортном машиностроении зафиксирован прирост в 3,5 раза, а производство автотранспортных средств и полуприцепов выросло на 24,6%. Электрическое оборудование показало рост на 18,4%, компьютеры — на 15%, строительные материалы — на 5,2%, пищевая промышленность — на 4,5%, а энергетический сектор — на 0,1%.

В то же время, производство мебели сократилось на 22,4%, кокса и нефтепродуктов — на 26,6%, а добыча полезных ископаемых снизилась на 6,8%. Добыча угля уменьшилась на 8%.

В январе 2025 года объем отгруженной продукции в Ростовской области составил 132,1 млрд руб. Из этой суммы 103,7 млрд руб. пришлось на обрабатывающую промышленность, а 4,4 млрд руб. — на водоснабжение и утилизацию отходов.

Тат Гаспарян