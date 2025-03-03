Вольер с капибарами загорелся в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России успешно спасли животных, оказавшихся в огненной ловушке на пожаре в местном зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Пожар произошел в вольере с капибарами: загорелась кровля. Персонал зоопарка оперативно эвакуировал всех зверей в безопасное место, предотвратив возможные травмы и потери среди животных.
Сотрудники МЧС быстро ликвидировали огонь на площади 8 кв. м и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Все животные остались целы, никто не пострадал.