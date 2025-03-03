Приезжих задержали за попытку обмануть краснодарца, искавшего участника СВО

В Краснодаре задержаны трое приезжих, подозреваемых в мошенничестве, связанном с розыском участника СВО. Операция проведена сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с казачьей дружиной, передает пресс-служба регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 24-летний уроженец Ингушетии получил от местного жителя 100 тыс. руб., пообещав сообщить сведения о его друге-участнике СВО, с которым была потеряна связь. Позже подозреваемые заявили, что осведомитель якобы задержан правоохранителями и потребовали еще 500 тыс. руб. за его освобождение. Однако довести преступный замысел до конца они не успели – всех троих задержали оперативники.

В отношении 24-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его 40-летнему земляку и 44-летнему гражданину Таджикистана инкриминируются покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Дополнительно выяснилось, что один из задержанных – выходец из Таджикистана – находится в международном розыске по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 307.1 УК Республики Таджикистан). В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Вячеслав Рыжков