За прошедшую неделю контролеры «Метроэлектротранса» проверили более 56 тыс. пассажиров на наземном электрическом транспорте и проконтролировали на линии 1393 единицы подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошедшую неделю в троллейбусах и трамваях проверили 56 тыс. пассажиров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За прошедшую неделю в троллейбусах и трамваях проверили 56 тыс. пассажиров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе рейдов было выявлено 3 безбилетника. Выявленным нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.

В предприятии напоминают, что теперь за отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажирам грозит штраф в 2500 руб., а за перевозку неоплаченного багажа — 1000 руб. Согласно правилам, оплата должна производиться в течение первой же остановки после посадки в транспорт.

Артём Дергунов