Дефицит водителей в таксопарках Кубани составляет в среднем 10%

В таксопарках Краснодарского края наблюдается нехватка водителей, которая в среднем достигает 10%. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил представитель Общественного совета по развитию такси в Сочи и регионе Антон Цыбульников.

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По его словам, по итогам опроса таксопарков в различных регионах России дефицит кадров в ряде компаний превышает 50%. Основной причиной эксперт назвал ужесточение требований к водителям, что может привести к сокращению числа перевозчиков. При этом в отрасли отсутствуют государственные меры поддержки. В числе рассматриваемых инициатив — обязательная установка видеорегистраторов, локализация транспортных средств, введение льготных тарифов для многодетных семей и оснащение машин детскими креслами.

Дополнительным барьером для новых водителей в Краснодарском крае является требование к цвету такси — он должен быть белым или желтым. По оценке господина Цыбульникова, перекраска автомобиля обходится более чем в 100 тыс. руб., что затрудняет вход новых участников на рынок.

Средняя стоимость поездки на Кубани в 2024 году выросла на 13–15%, что обусловлено подорожанием обслуживания автомобилей, ростом цен на топливо и запчасти, а также обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) в размере 3,5 тыс. руб. за машину. В начале 2025 года цены стабилизировались: в Краснодаре поездка по тарифу «Эконом» стоит 250–260 руб., на Красной Поляне — 370–400 руб., в Сочи и Адлере — 300–320 руб.

По прогнозам спикера, в дальнейшем стоимость поездок продолжит расти, тогда как численность перевозчиков в таксопарках останется на текущем уровне.

Вячеслав Рыжков