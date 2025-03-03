В Сальске 14-летний подросток пострадал в ДТП

В аварии, произошедшей накануне на ул. Коломейцева в Сальске, пострадал 14-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Водитель Lada Granta проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего авто врезалось в двигавшийся по перекрестку Ford Fusion. От удара иномарку отбросило в ограждение, затем Ford столкнулся со столбом. Травмы получил 14-летний пассажир иномарки, его доставили в больницу.

Полиция устанавливает детали случившегося. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Ростовской области на подъезде к трассе «Новошахтинск-Гуково» легковой автомобиль вылетела в кювет и перевернулась. Водитель не пострадал.

Дмитрий Ковалевский