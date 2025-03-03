Депутаты предложили закрепить агроагрегаторы в нижегородском законе

Комитет заксобрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу внес в региональный парламент законопроект о закреплении правовых основ развития рынка фермерской продукции, в том числе посредством агроагрегаторов. Документ появился в базе законопроектов 28 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Агроагрегатор позволяет фермерам с небольшими поставками объединяться и формировать централизованные закупки для торговых сетей.

Понятие «агроагрегатор» закрепили в федеральном законодательстве в 2024 году. Под это определение попадают организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ.

В федеральном законодательстве господдержка предусмотрена агроагрегаторам, представляющим собой сельскохозяйственные потребительские кооперативы, либо организации, не менее 51% доли (акций) которых принадлежат кооперативам, предпринимателям или другим субъектам малого бизнеса, которые производят фермерскую продукцию.

В областном законе депутаты предлагают закрепить понятие «агроагрегаторы» и предусмотреть господдержку для них. Конкретные меры поддержки в проекте законе не прописаны. В финансово-экономическом обосновании указано, что дополнительных трат из бюджета региона принятие закона в текущем году не потребует. Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде в работе агрегатора планирует участвовать X5 Group.

Ирина Швецова