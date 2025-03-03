Феликс Гамзаев: «Нужно отказаться от чего-то важного, чтобы начать двигаться вперед»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 27 февраля провели очередной бизнес-завтрак.

Спикер бизнес-завтрака Феликс Гамзаев

Фото: Иоланта Даллада

Спикером мероприятия стал Феликс Гамзаев, врач высшей категории, к.м.н., глава группы медицинских компаний CL. Перед резидентами и гостями клуба эксперт выступил уже рекордный четвертый раз. Предприниматель рассказал о современных подходах к сохранению здоровья в медицине, инновационных проектах и ближайших бизнес-планах, проанонсировав открытие новой крупной медицинской клиники в центре Краснодара.

Господин Гамзаев не раз делился в своих выступлениях историями начала своего пути в медицине и бизнесе. В этот раз он вновь напомнил гостям, как сложно стартовать без финансовой поддержки и без связей. Но, как сам признается эксперт, отсутствие материальных благ не стало для него препятствием.

«Я не имел ни денег, ни положения в обществе, но я знал, чего хочу. Было сильное желание, которое не является мотивацией. Для достижения цели мне, наоборот, необходимо было демотивироваться. Нужно было отказаться от чего-то важного, чтобы начать двигаться вперед», — вспоминает Феликс Гамзаев.

Эксперт рассказывает о первых трудностях в начале карьеры

Фото: Иоланта Даллада

Спикер выбрал для себя траекторию, полную постоянных вызов и самоограничений, отказавшись взамен от адаптации к комфортным условиям. Эксперт уверен, что личностный рост возможен только через преодоление трудностей: «Всегда выбирайте наиболее сложный путь. Занятие бизнесом, наукой, искусством — все это вопрос самореализации, которая невозможна без внутренней трансформации во всех смыслах».

Особое внимание Феликс Гамзаев уделил востребованности медицинских услуг в кризисные моменты. По его мнению, в сложные периоды жизни люди чаще обращаются к врачам, но сталкиваются с «диагностической Одиссеей»: проблема выбора и записи к врачам, долгие ожидания, бесконечные анализы и обследования без конкретного результата. В отличие от такого «традиционного подхода», группа медицинских компаний CL внедряет более эффективные методы диагностики, основанные на принципах клиентоориентированности, скорости и качества.

Феликс Гамзаев: «…нужно было отказаться от чего-то важного, чтобы начать двигаться вперед»

Фото: Иоланта Даллада

«Мы реализовали концепцию чекапов одного дня. Базовые анализы сдаем утром, через несколько часов готовы результаты, а врач-терапевт определит путь пациента в экспресс-обследовании в тот же день. Более того, чекап это всегда надежно и выгодно. Вы получаете целый пакет медицинского сервиса по цене ниже на 40%, если бы вы покупали услуги по-отдельности»,— объяснил господин Гамзаев. Как подчеркнул эксперт, такой подход с сильной сервисной составляющей значительно сокращает время ожидания и повышает качество медицинской помощи. Предоставить помощь пациентам уже сегодня готовы более 300 высококвалифицированных врачей группы медицинских компаний CL.

Гость также напомнил, что приоритетные бизнес-направления в группе компаний по-прежнему – это лабораторная диагностика, где компания на уровне Юга России удерживает лидерство* уже многие годы, а также развитие современных мультифункциональных медицинских клиник. Так, в минувшем году группа открыла инновационный центр хирургии и кардиологии CL Doctor на ул. Северной, 410, где пациентам доступны самые современные методики диагностики и лечения, в том числе с использованием прогрессивных геномных исследований. Следующую клинику общей площадью более 5000 кв. м. компания готовит к запуску в центре Краснодара уже осенью этого года.

Гости мероприятия задавали вопросы о бизнес-планах главы ГК CL Medical Group

Фото: Иоланта Даллада

В завершении встречи Феликс Гамзаев представил свое видение перспектив развития отечественного здравоохранения. По мнению эксперта, медицина будущего — это интеграция современных технологий и индивидуального подхода к каждому пациенту. Фокус медицины и интерес пациентов все активней смещается к геномным исследованиям. Спикер заверил, что в перспективе 10-15 лет персональные рекомендации по здоровью на основе данных ДНК станут повседневной реальностью.

«Думаю, у каждого будет приложение, которое на основе генетических данных подскажет, что можно употреблять в пищу, а чего лучше избегать. Зашел, например, человек в магазин, отсканировал упаковку крупы — и на экране телефона сразу предупреждение: риски аллергии»,— поделился видением господин Гамзаев.

Он также отметил, что группа медицинских компаний CL активно следует современным трендам: специалисты тестируют и внедряют передовые методики, цифровые решения с учетом мирового опыта, чтобы создать лучшие условия для лечения и диагностики своих пациентов.

«Да, мы делаем ставку на профилактику и раннюю диагностику заболеваний. В современной жизни болеть стало дороже и опаснее. Сегодня многие уже четко понимают — лучше предупредить развитие заболевания, а не лечить их последствия. Мы не просто экономим время наших пациентов, мы помогаем сохранять жизни»,— резюмировал господин Гамзаев.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Феликс Гамзаев — основатель и глава группы компаний CL Medical Group, врач высшей категории

Фото: Иоланта Даллада

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