В Сочи задержали 12 приезжих, уклонявшихся от воинского учета

В Сочи правоохранители задержали 12 приезжих с российским гражданством, уклонявшихся от постановки на воинский учет. Всего в ходе рейда выявлено более 130 нарушителей закона, сообщает ГТРК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Сочи силовые структуры провели операцию по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Рейд проходил в ночных заведениях города-курорта.

По данным военных следователей Следственного комитета России, в Краснодарском крае в военные комиссариаты явились более 2 тыс. новых граждан РФ. Из них 250 человек подписали контракт с Министерством обороны на прохождение службы в армии.

Алина Зорина