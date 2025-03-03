В Сочи задержали 12 приезжих, уклонявшихся от воинского учета
В Сочи правоохранители задержали 12 приезжих с российским гражданством, уклонявшихся от постановки на воинский учет. Всего в ходе рейда выявлено более 130 нарушителей закона, сообщает ГТРК «Кубань».
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В Сочи силовые структуры провели операцию по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Рейд проходил в ночных заведениях города-курорта.
По данным военных следователей Следственного комитета России, в Краснодарском крае в военные комиссариаты явились более 2 тыс. новых граждан РФ. Из них 250 человек подписали контракт с Министерством обороны на прохождение службы в армии.