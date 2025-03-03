В 2024 году импорт сыров на Кубань сократился вдвое

В 2024 году в Краснодарский край импортировали 589 т сыров. Об этом пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В прошлом году преимущественно сыры на территорию Кубани ввозились из Египта.

В 2024 году в Краснодарском крае продали 25 тыс. т сыра. Это на 25% больше, чем в 2023 году. Производство продукта, в свою очередь, практически не изменилось и составило 46,7 млн кг (+0,02%). За год число производителей сыра в регионе увеличилось на 18%, достигнув 60 компаний.

Согласно информации, предоставленной Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), за год средняя цена на твердые, полутвердые и мягкие сыры в Краснодарском крае выросла на 19,6%. В декабре 2024 года стоимость одного кг этих продуктов составила 881 руб.

Алина Зорина