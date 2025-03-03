Дончан предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана граждан и кражи их средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аферисты звонят своим жертвам и представляются сотрудниками маркетплейсов. Предупредив человека о том, что срок бесплатного хранения его заказа истек, и предлагают продлить его, назвав код из смс-сообщения. Затем преступники используют код, чтобы получить доступ к аккаунту Госуслуг жертвы или к его банковским данным — для кражи средств.

Правоохранители рекомендуют связываться с интернет-магазинами только через официальные номера техподдержки и никому не называть секретные коды.

Дмитрий Ковалевский