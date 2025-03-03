К концу недели температура воздуха на Кубани может достигнуть +10 градусов
К концу первой недели марта в Краснодарском крае ожидается потепление до +10 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Температурный фон на юге европейской части России будет постепенно повышаться из-за изменения циркуляции воздуха. К концу недели в Краснодарском крае и Республике Крым днем прогнозируется потепление до +8…+10 градусов.
По словам метеоролога, в начале недели на юге страны температура будет оставаться на 6–8 градусов ниже нормы.