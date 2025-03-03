В 2024 году соискатели Татарстана в возрасте от 41 до 50 лет получили 772,9 тыс. приглашений на вакансии, что на 91% больше за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане соискателей старшего возраста приглашали на работу чаще

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане соискателей старшего возраста приглашали на работу чаще

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В возрастной категории соискателей 51–60 лет было отправлено 186,8 тыс. приглашений на вакансии (+97% год к году), от 61 года и старше — 28,7 тыс., что на 113% больше, чем в 2023 году.

Количество приглашений, полученных подростками (14–18 лет), составило 259,7 тыс. — рост год к году на 38%. Число приглашений для соискателей 19–30 лет увеличилось на 77% до 3,7 млн по сравнению с 2023 годом, а для 31–40 лет — на 90% до 2,2 млн.

При этом основу рынка труда составляют соискатели 19–30 и 31–40 лет — 37% и 33%. Люди 41–50 лет занимают 19%, 51–60 лет — 6%. Подростков и пенсионеров меньше: 4% и 1% соответственно.

Артём Дергунов