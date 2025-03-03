В Оренбуржье сотрудники компании оштрафованы за нарушение экологических норм

Должностные лица теплоэнергетической компании из Орска привлечены к административной ответственности за нарушение экологических требований (ст. 8.1; ч. ч. 1, 7, 9 и 10 ст. 8.2 КоАП РФ). Также они уличены в искажении экологической информации (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

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Контрольный орган установил, что предприятие использует неучтенные источники

выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, оно допустило нарушения при

учете опасных отходов.

В числе прочего производственный экологический контроль со стороны РСО проводился ненадлежащим образом. В итоге шести нарушителям назначили административные штрафы.

Георгий Портнов