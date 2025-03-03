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В акватории морского порта Новороссийска проведут учебные стрельбы

Жителей Новороссийска предупредили о том, что сегодня, 3 марта, в городе будут проходить учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Первые учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы пройдут в акватории морского порта с 11:00 до 13:00. Вторые стрельбы состоятся с 21:00 до 23:00.

Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алина Зорина

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