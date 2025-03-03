Жителя Малопургинского района Удмуртии осудили за рубку пяти пихт

67-летнего жителя Малопургинского района осудили за незаконную рубку пяти пихт, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ущерб составил 192,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года в лесничестве имени Филимонова без договора купли-продажи он вырубил деревья объемом 3,28 куб. м. Дело рассматривал Малопургинский райсуд.

На заседании подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с конфискацией бензопилы, трактора и прицепа.