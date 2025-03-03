Бастрыкин поручил проверить нарушение жилищных прав сироты из Татарстана

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя татарстанского СУ СКР Марселю Дулкарнаеву доложить о ходе проверки по жалобе сироты из Татарстана, который не может получить жилье. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

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По словам заявителя, несмотря на долгое нахождение в специализированной очереди, его право на жилье до сих пор не реализовано. Все предыдущие обращения в соответствующие инстанции остались без ответа.

Выполнение данного указания поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Артём Дергунов