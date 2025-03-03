В Ростовском зоопарке родился краснокнижный такин мимши

Коллекцию Ростовского зоопарка пополнил детеныш краснокнижного такина мимши. Как сообщает пресс-служба зоосада, малыш родился у Бориса и Индиры 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Юный самец после появления на свет сразу встал на ноги. Сейчас он содержится в отдельном вольере с матерью, когда станет теплее, — ему позволят гулять с сородичами. Тиканы мимши занесены в Международную Красную книгу — в дикой природе они живут на высоте 2-4,4 тыс. км. Животные обитают в Непале, Индии, Тибете и Китае. Первая пара такинов попала в Ростов из чешского зоопарка Брно в 2012 году.

Дмитрий Ковалевский