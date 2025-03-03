Суд закрыл судебное следствие по делу экс-директора управления техзаказчика

Судья Кировского райсуда Лариса Гунченко приняла решение о закрытом рассмотрении уголовного дела бывшего директора пермского МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Андрея Кудрявцева. Напомним, он обвиняется в получении взятки в виде земельного участка от предпринимателя Сергея Микова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миков

Фото: Дмитрий Астахов Сергей Миков

Фото: Дмитрий Астахов

Против присутствия представителей СМИ на судебном следствии выступили как гособвинение, так и подсудимый. Последний не смог привести объективных доводов для закрытия процесса, заявив лишь, что уголовное дело разрушило его карьеру. По словам господина Кудрявцева, он не хотел бы публикации негативных фактов о себе. Защитник подсудимого поддержал позицию своего доверителя.

Гособвинитель заявила, что рассмотрение дела в открытом заседании противоречит интересам других участников процесса, а также может поставить под угрозу их безопасность. Она отметила также, что ключевой свидетель по делу Сергей Миков будет давать показания, в которых содержится информация об уголовных делах, предварительное следствие по которым еще не завершено. В итоге суд ходатайство прокурора о рассмотрении дела в закрытом заседании удовлетворил. В то же время госпожа Гунченко разъяснила, что представители СМИ вправе присутствовать на судебных прениях, последнем слове подсудимого и на провозглашении приговора.