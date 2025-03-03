В Краснодарском крае ожидается снег и дождь

3 и 4 марта в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадки, выпадающие на юге России, важны для озимых культур. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Неблагоприятная погода ожидается и в Крыму. Там прогнозируют дождь, мокрый и обычный снег, а также гололед. Синоптик отмечает, что осадки во всех трех фазах имеют благоприятное влияние для будущего озимых культур.

По словам Романа Вильфанда, осадки ожидаются в Калмыкии и Северо-Кавказских республиках: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской республике. Неспокойно будет и на севере Центрального федерального округа, в Костромской и Ярославской областях. В начале недели на побережье Сахалина ожидается усиление ветра до 25-26 м/с, а также осадки в виде снега.

Алина Зорина