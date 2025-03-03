Упавшая на разлившемся кипятке петербурженка скончалась в больнице

В воскресенье, 2 марта, в больнице скончалась 75-летняя петербурженка, поскользнувшаяся на разлитом кипятке в квартире дома на Искровском проспекте, сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился еще 19 февраля. Утром в квартире пенсионерки прорвало кран с горячей водой. Пожилая женщина поскользнулась и упала в лужу с горячей водой, самостоятельно встать она не сумела и пролежала так до возвращения мужа. Ее доставили в больницу с 31% ожогов тела и шоком первой степени. За жизнь петербурженки боролись почти две недели, однако спасти ее не смогли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 25 февраля на пересечении Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы местные жители заметили разлив кипятка. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что дефект у дома 9-2 по Троицкому проспекту был обнаружен специалистами при плановом объезде.

Андрей Маркелов