Бывший краевой министр возглавил Ассоциацию молочников Пермского края

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов избран руководителем Ассоциации молочников Пермского края. Сведения об этом содержатся в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Ранее этот пост занимал еще один бывший чиновник регионального минсельхоза Николай Капустин. По данным источника «Ъ-Прикамье» в отрасли, он покинул пост в связи с состоянием здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иван Огородов занимал пост министра с 2013 по 2017 год, сейчас возглавляет Пермский НИИ сельского хозяйства. В Ассоциацию молочников Пермского края входит свыше 50 организаций, занимающихся производством молочного сырья и его переработкой.