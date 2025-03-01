Зарубежные СМИ: Как в мире отреагировали на ссору президентов США и Украины?

CNN со ссылкой на источник, который был причастен к обсуждению «ресурсной» сделки, пишет, что спецпосланник США изначально рекомендовал Зеленскому не встречаться с Трампом. Кит Келлог, в частности, советовал украинскому лидеру сначала укрепить двухсторонние отношения. Но в Киеве настояли на визите в Вашингтон, заключает телеканал. CBS News добавляет, что теперь американская администрация засомневалась, что вообще сможет урегулировать военный конфликт. Зарубежные СМИ осмысляют произошедшее в Овальном кабинете. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Теперь перспективы Киева так же мрачны, как и в любой день войны, пишет Bloomberg. Европейцы собирают осколки и прикидывают, поддерживать им Киев в одиночку или заключить сделку с Трампом, пусть и в ущерб политическому будущему Зеленского. В Белом доме мнения разделились. Одни советники убедились в своей правоте: президентство Байдена избаловало Зеленского, а теперь с ним покончено. Другие возражают: США слишком много вложили в урегулирование и не отступят: просто усилят давление на Киев и будут избегать контактов лично с Зеленским.

The New York Times добавляет, что без дополнительной американской помощи Украине хватит боеприпасов до апреля или мая. Но, если вспоминать ситуацию 2022 года, не похоже, что сейчас Киев под угрозой неминуемого крупного поражения. Европейские чиновники тем временем считают, что перепалка в Белом доме вскрыла истинный мотив Трампа, а именно наладить отношения с Россией.

Axios отмечает, что 28 февраля произошел переломный момент для Европы. Там все больше смиряются с враждебным отношением Трампа к Североатлантическому альянсу. Наиболее острая критика со стороны республиканцев в США обрушилась на Зеленского. Но некоторые утверждали, что встреча стала потерей для обеих стран, и выиграл тут только Путин.

Часть дипломатов и вовсе говорят о «подготовленной атаке» на Зеленского, пишет The Washington Post. Сенаторы предупреждали украинского лидера быть осторожным и не понимают, как он попался в эту ловушку: «Ваша жизнь буквально зависит от этого человека. Начни он кидаться в вас пирожными, и вы не скажете ни слова!» Если Зеленский мыслит стратегически, он назначит в США какого-то нового и уважаемого спецпосланника, который бы «вернул поезд на рельсы» в ближайшие недели. Иначе Вашингтон без участия Киева договорится с Москвой.

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