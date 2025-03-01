В Казани на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Восточного клуба (купеческое собрание)» направили 726,4 млн руб. Информация об этом опубликована в документах Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт и реставрацию здания Восточного клуба в Казани выделили 726,4 млн рублей

Фото: Яндекс карты На ремонт и реставрацию здания Восточного клуба в Казани выделили 726,4 млн рублей

Фото: Яндекс карты

Работы включают реставрацию фасадов, кровли, интерьеров, а также установку нового оборудования и мебели. Объект расположен по адресу: ул. Островского, 10.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2025 года. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Влас Северин