В Казани задержали водителя без прав после погони

В Казани сотрудники ГИБДД задержали водителя, который пытался скрыться от полиции, а также не имеет права управления автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел на улице Чуйкова, где автомобиль ВАЗ-2114 не остановился по требованию инспекторов и попытался уехать. Преследование продолжалось до улицы Амирхана, где водитель бросил машину и попытался убежать, но был быстро задержан. Оказалось, что за рулем находился 17-летний житель Татарстана без прав управления автомобилем.

На нарушителя составили шесть административных протоколов: за нечитаемый государственный номер, тонировку передних боковых стекол, неподчинение требованию об остановке, управление без водительского удостоверения, отсутствие ремня безопасности и полиса ОСАГО.

Влас Северин