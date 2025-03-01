В Татарстане за неделю с 17 по 24 февраля стоимость моркови увеличилась на 8%, до 171,7 руб./кг. Информация об этом опубликована в отчете Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане стоимость моркови увеличилась на 8% за неделю

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане стоимость моркови увеличилась на 8% за неделю

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Картофель подорожал на 5,3%, до 53,5 руб./кг. Бананы стали дороже на 3,8%, до 171,7 руб./кг, капуста — на 2%, до 45,9 руб./кг.

Немного подешевели курятина (на 1,03%, до 203,3 руб.) и куриные яйца (на 0,8%, до 100,8 руб.).

Также выросли цены на свеклу, сыр, сливочное масло, маргарин, детские смеси, фруктовые консервы, гречку и вермишель.

Влас Северин