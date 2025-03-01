В пятницу в Казани произошло 178 аварий

В пятницу на дорогах Казани поступило 178 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции города.

Погибших и раненых нет. 78 случаев оформлены в центрах оформления аварий, а 40 ДТП — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За день в Казани было задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Один человек доставлен в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин