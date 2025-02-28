Кто отвечает за базар



В начале 90-х годов прошлого века краснодарские рынки переживали свой расцвет. Закрытие крупных предприятий и финансовый кризис вынуждал людей уходить из своих профессий в торговлю. Из-за границы тогда хлынул поток ранее невиданных советскими гражданами предметов одежды. По всему городу были разбросаны толкучки и барахолки, городские власти боролись со стихийной торговлей, сгоняя торгашей в специально отведенные места, которые существуют и сегодня. Как это было — во фотогалерее второй части спецпроекта «Кубань — ретроспектива».

