Доля табачного контрафакта в ПФО составляет 9,9%

В Приволжском федеральном округе доля табачного контрафакта составляет 9,9%. Соответствующую информацию озвучили участники круглого стола «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции в Самарской области, Поволжье и России», организованном Торгово-промышленной палатой Самарской области при поддержке Ассоциации малоформатной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Нелегальной является каждая десятая сигарета. Основной причина формирования рынка нелегального табака назван незаконный экспорт из стран ЕАЭС.

Во втором полугодии 2024 года на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло количество запросов в поисковых системах на покупку запрещенной к реализации онлайн табачной продукции. Как отметил замруководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин, сегодняшняя процедура блокировки сайтов на основании решения суда занимает слишком много времени — до четырех месяцев: «Это крайне неэффективно, нужна досудебная практика».

По мнению экспертов, перераспределение части табачных акцизов в региональные бюджеты вместе с наделением субъектов полномочиями по контролю розничной торговли должно стать эффективным инструментом обеления рынка табака.

«В настоящий момент у региональных органов нет мер воздействия на нерадивых поставщиков нелегального табака. У нас отсутствуют прямые полномочия над контрольно-надзорной деятельностью в данной сфере, но присутствует профилактика. На наш взгляд, необходимо создание новых структур в контрольных органах субъектов»,— сказал руководитель департамента лицензирования и государственного контроля минпромторга Самарской области Валерий Тихонов.

Сабрина Самедова