На пляжах Анапы и Джемете обнаружили новые выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружены специалистами 28 февраля на пляжах Джемете и Анапы. Загрязнения выявили во время утреннего мониторинга береговой линии Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На пляже Джемете, уборка которого закреплена за добровольцами из Краснодара, зафиксированы незначительные скопления нефтепродуктов. Также загрязнения выявлены на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе.

Ликвидацией последствий на анапском побережье занимается специальная группа из Выселковского района. Спасатели в первую очередь удаляют свежие фрагменты нефтепродуктов, после чего продолжают тщательную очистку основной территории пляжей.

Загрязнение акватории Черного моря произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть». В течение 1,5 часов затонули два судна. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Анна Гречко