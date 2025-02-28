Суд оштрафовал жительниц Сочи, пытавшихся помешать отлову животных

Адлерский районный суд оштрафовал двух местных жительниц, пытавшихся помешать работе службы отлова бездомных животных в Сириусе. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу УВД федеральной территории, инцидент произошел вечером 25 февраля на Олимпийском проспекте в Сириусе, где группа граждан вступила в конфликт с подрядной организацией, выполняющей муниципальный заказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам сотрудников службы, две женщины преграждали движение автомобиля и вели себя агрессивно. Зоозащитники в соцсетях сообщили, что заметили в кузове машины более десяти собак.

На место прибыли полицейские, они доставили участников происшествия в отдел для дачи объяснений. Представители службы подали заявление о воспрепятствовании их работе, в то время как задержанные жители пожаловались на нарушения при отлове и транспортировке животных.

После выхода из отдела женщины вновь попытались заблокировать машину, сорвать замки и проникнуть в салон. Полицейские задержали их за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов. 27 февраля суд назначил им штраф по 1 тыс. руб.

Дополнительно в отношении задержанных возбуждено административное дело по статье о самоуправстве, материалы находятся на проверке. Заявления женщин о нарушениях при отлове зарегистрированы, по ним проводится проверка.

Вячеслав Рыжков