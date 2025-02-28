Жителя Армавира задержали за изготовление атрибутики экстремистских организаций

В Армавире задержан 36-летний мужчина, занимавшийся изготовлением и продажей сувениров с запрещенной символикой. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, он реализовывал продукцию через интернет, отправляя заказы покупателям по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержание произошло в момент сбыта игральных нард с символикой экстремистской организации. Операцию провели сотрудники полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии.

В ходе обысков в доме подозреваемого, а также в его мастерской и магазине, были обнаружены сувениры с экстремистской атрибутикой, включая нарды, их заготовки, игральные кости, фишки и четки. Также изъят системный блок с файлами, содержащими изображения запрещенной символики.

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Вячеслав Рыжков