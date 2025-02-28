Организатора пассажироперевозок осудят за ДТП с шестью погибшими на Кубани

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели шести человек и ранениям 18 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый организовал нелегальные пассажирские перевозки из Москвы в Нальчик, не регистрируя свою деятельность и не обеспечивая автобус Neoplan тахографом и системой «Эра-Глонасс». 28 января 2024 года в Павловском районе Кубани 28-летний водитель автобуса, находясь за рулем без надлежащего отдыха, уснул, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком Hyundai Mighty. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров, включая ребенка, еще 18 человек получили травмы.

После происшествия обвиняемый попытался скрыть владение автобусом, подделав договор купли-продажи на имя погибшего водителя. Документ был передан следователям через третьих лиц, не осведомленных о его подложности.

Обвиняемый своей вины не признал, заявив, что не занимался пассажирскими перевозками, а автобус якобы продал. Он заключен под стражу, дело направлено в Павловский районный суд. По наиболее тяжкой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков