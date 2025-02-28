В Оренбуржье директор предприятия обвиняется в хищении денег, предназначенных для ремонта водопровода

В Оренбургский районный суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2022 года по 2024 год обвиняемый занимал должность директора муниципального предприятия одного из сельских советов Оренбургского района. Он «вводил в заблуждение сотрудников администрации сельсовета относительно стоимости работ по ремонту водопроводных сетей», что похитить свыше 130 тыс. руб.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант возместил причиненный ущерб. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Руфия Кутляева