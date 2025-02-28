В семи районах Кубани пройдут выборы глав поселений

В предстоящие выходные в семи районах Краснодарского края состоятся выборы глав сельских поселений. Голосование пройдет в Абинском, Апшеронском, Динском, Крымском, Новопокровском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах, передает краевая Общественная палата в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общественная палата обеспечит контроль за соблюдением избирательного законодательства. В преддверии выборов общественники проверили готовность территориальных и участковых избирательных комиссий. Избирательные участки разместили в сельских клубах, домах культуры и школах. Помещения оборудованы кабинками для голосования и информационными материалами, обеспечена доступность для маломобильных граждан.

Наблюдение за ходом выборов 1 и 2 марта будут вести эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае. В штабе работают юристы, политологи, социологи и медиаторы. Независимых общественных наблюдателей направят на все избирательные участки.

Наблюдателями станут жители муниципалитетов, прошедшие специальное обучение по избирательному законодательству. В дни голосования они будут находиться на постоянной связи с экспертами штаба.

Вячеслав Рыжков