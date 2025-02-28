Строительная готовность станции «Театральная» составляет 73%

Строительная готовность станции метрополитена «Театральная» составляет 73%. Об этом со ссылкой на данные АО «ВТС-Метро» сообщил депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Готовность оборудования и инженерных сетей составляет 8%, готов левый перегонный тоннель. Депутат отметил, что из-за уголовных дел и судебных процессов, связанных со строительством «Театральной», возведение объекта частично приостановлено.

По данным подрядчика, при продолжении строительства работы должны завершиться в третьем квартале 2026 года, однако контракт на строительство метро истек в декабре 2024 года, решение о пролонгации не принято.

Как добавил Алексей Лескин, проект также испытывает сложности с финансированием: «Правительством области рассматривается вариант ввода станции в однопутном варианте — это сразу сократит прогнозируемый пассажиропоток с 95 700 до 8 000 человек в сутки и увеличит интервал движения составов до 18 минут. Что сделает работу метро экономически нецелесообразной и непопулярным средством передвижения у горожан».

По мнению депутата и фракции КПРФ, продолжать строительство «Театральной» без правого тоннеля нерационально, так как это снизит рентабельность проекта и потребует выделения дополнительной крупной суммы на консервацию и изменение проекта.

«К тому же, все расселенные дома находятся в зоне правого тоннеля. Если его не строить, значит и расселение граждан было зря»,— добавил депутат губдумы.

Вчера, 27 февраля, стало известно, что власти региона планируют выделить в текущем году на стройку метро 2,1 млрд руб., в 2026 и 2027 годах — 2,2 млрд руб. и 4 млрд руб.

Сабрина Самедова