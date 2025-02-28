В Оренбуржье суд рассмотрит дело о ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими

В суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Дело расследовалось по факту лобового столкновения двух автомобилей на участке автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан вблизи села Буланово. Об этом сообщает УМВД России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ноябре прошлого года 62-летний житель Абдулино направлялся со своей 64-летней супругой в Оренбург на своем автомобиле «Лада Приора». В условиях гололеда он «выехал на полосу, предназначенную для встречного движения» для обгона автомобиля. Водитель не справился с управлением и «допустил лобовое столкновение с минивэном, в котором передвигались шесть граждан Республики Киргизия».

В результате ДТП виновник, его супруга и четверо граждан Киргизии были госпитализированы в ГАУЗ «Октябрьская РБ» с травмами различной степени тяжести. Супруга обвиняемого скончалась от полученных телесных повреждений.

Руфия Кутляева