Пенсионер погиб в столкновении ВАЗ и Mazda на Кубани

Водитель ВАЗ-2107 погиб при столкновении с Mazda 3 в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Около 8:10 по мск в Славянском районе произошла авария. На 70-м км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Mazda 3. 71-летний местный житель, находившийся за рулем ВАЗ-2107, двигаясь по ул. Дружбы Народов, при выезде на автодорогу на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении Mazda 3 под управлением 24-летнего водителя. Иномарка двигалась по главной дороге со стороны Краснодара в направлении Славянска-на-Кубани.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.

Алина Зорина